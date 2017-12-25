Eski Vali Yardımcısına FETÖ’den 9 yıl hapis

Meslekten ihraç edilen sanık Beyoğlu, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan getirildi.



Beyoğlu'nun avukatının da katıldığı duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



Beyoğlu, son savunmasında 20 Aralık'taki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) arızalı olması nedeniyle katılamadığını belirterek, mahkeme heyetine, duruşmaya getirilmesini sağlamaları dolayısıyla "Savunma hakkımı kısıtlamadığınız için teşekkür ediyorum." dedi.



Sanık Beyoğlu, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını savunarak, şöyle devam etti:



"Ben ByLock ve örgütün savunucusu değilim. Diğer ByLock kullanıcılarıyla irtibatımın olmadığı ortaya çıktı. 2006'da üretilen bir telefona ByLock yüklenmesi imkansız, bu yöndeki raporu kabul etmiyorum. Hatay ve Silifke'de olduğum sıralarda internet trafiği Adana gözüküyor. Hatta valilik makamında bulunduğum sırada da yine Çukurova ilçesinde görüldüğü belirtiliyor. Bu, imkansız, maddi gerçeğin araştırılması gerekir."



Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum etti. Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ahmet Beyoğlu kimdir?

10 Kasım 1967 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Reyhanlı'da tamamladı. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında İzmir Barosunda avukatlık stajını tamamladı. Yine aynı yıl Mülki İdare Amirliği mesleğini seçti ve Kaymakam Adayı olarak Siirt'te göreve başladı. Kaymakam adaylığı döneminde İçişleri Bakanlığınca bir yıl süre ile İngiltere'ye gönderildi. Daha sonra Manyas (Balıkesir), Yavuzeli (Gaziantep) ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Adaylık süresini tamamladıktan sonra sırasıyla Akpınar (Kırşehir), Yedisu (Bingöl) ve Darende(Malatya) ilçelerinde Kaymakam, Iğdır, Uşak ve Mersin'de ise Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Silifke Kaymakamlığından sonra Balçova (İzmir) kaymakamı olarak görev yapan Ahmet Beyoğlu, 02.09.2014 tarih ve 2014/1032 Sayılı Kararname ile Adana Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.

AA

