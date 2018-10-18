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Esnaf, Bıçaklı Zanlıyı Ölümü Göze Alarak Durdurdu

Kayseri'de kavgaya karıştıktan sonra kaçan zanlı, kendisini engellemeye çalışan esnafa bıçakla saldırdı. Bir esnafın zanlının bıçak darbelerinden şans eseri kurtulduğu an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Esnaf, Bıçaklı Zanlıyı Ölümü Göze Alarak Durdurdu

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazancılar Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, kavgaya karıştıktan sonra kaçan bir zanlıyı çevredeki esnaflar yakalamaya çalıştı. Zanlı, yakalanacağını anladığı sırada kazağının altında sakladığı bıçağı çıkararak kendisini tutan esnaflara salladı. Bu sırada bir esnaf, boynuna ve kafasına gelen bıçak darbelerinden şans eseri kurtuldu. Kavgayı gören polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alarak haklarında işlem başlattı. 

Esnafın ölümden döndüğü an güvenlik kameralarına yansıdı 
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda, kavgadan kaçan zanlı esnaflar tarafından yakalanıyor. Zanlı kazağının altından çıkardığı bıçağı rastgele sallıyor. Bu sırada siyah tişörtlü esnaf boynuna ve kafasına gelen bıçak darbelerinden şans eseri kurtuluyor. Zanlı kavganın sonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. 

 

 

İHA

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