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Esrar ile yakalanan ‘ödüllü’ sanığa 10 yıl hapis

Kayseri’de bazı uyuşturucu operasyonlarında jandarma ile birlikte çalıştığını, hatta ödül aldığını söyleyen ve 339 gram esrar maddesi ile yakalanan tutuklu sanığa ve arkadaşına ayrı ayrı 10 yıl hapis, 20’şer bin TL adli para cezası verildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar S.T. ile M.B. ve avukatları hazır bulundu.

Esrar ile yakalanan ‘ödüllü’ sanığa 10 yıl hapis

Jandarma ile birlikte çalıştığını, bir çok kişiyi uyuşturucudan yakalattığını ve ödül aldığını söyleyen tutuklu sanık S.T. “Ben jandarma ile iş birliği içerisinde çalışıyordum. Cennet Mahallesi isimli yerde uyuşturucudan 8 kişi öldü, komutan beni arayarak, bir ricası olduğunu söyledi, o mahalleden bilgi almamı istedi, ben de bilgi aldım, operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi yakalandı ve cezaevine atıldı. Ödül de aldım. Olay günü yakalanan esrarları içiyordum, o gün de arkadaşım ile içtik. Yakalandığımda 4 kez başçavuşu da aradım” diye konuştu.

Tutuklu sanık S.T., daha önce uyuşturucu suçundan ceza aldığını, cezasını çektiğini, ondan sonra devletine yardım etmek için çalıştığını söyledi.
Sanığın avukatı da, sanık S.T.’nin bulunduğu araçta 339 gram esrar maddesi çıktığını, sanığın kullanıcı olduğunu, saç telinden rapor aldırılmasını ve Bünyan’da yetkili birimlere yazı yazılmasını, sanığın ödül alıp almadığının sorulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerini reddetti.

Tanık olarak dinlenen A.B. isimli başçavuş ise “Olay günü kendisi ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Yakalandığı zaman aradı, ben de yakalayan rütbeli ile görüştüm, esrar ile yakalandığını söyledi, işlem yapmışlar. Bana sanık öncesinden herhangi kesinlikle bilgi falan gelmedi” dedi.

Diğer tutuklu sanık M.B. ise uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, ticaret yapmadığını ifade etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar S.T. ve M.B.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis, 20’şer bin TL adli para cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
 

İHA

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