Et yiyen örümcek Kayseri'de görüldü

Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi 4355. Sokak'ta bulunan bir binanın 8. katında ikamet eden Eren Gürpınar isimli vatandaş, farklı günlerde balkondan ve pencereden girdiğini düşündüğü 'sarı kız' adlı 5 adet örümcek yakaladı. Yakaladığı bir örümceği kavanoza koyan ve içerisine et parçaları atan Gürpınar, örümceğin eti yediği anı amatör kameralara kaydetti.



"İlaçlıyoruz ancak çare olmuyor"

Bu görüntüleri Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) gönderen ve yetkililer ile iletişime geçen Eren Gürpınar, daha sonra Kocasinan Belediyesi'nden yetkililerin evlerine geldiğini belirterek, "Belediye ilaçlama ekipleri hem binayı hem de evin içerisini ilaçladı ancak bizlere bu böceği öldüren ilacın Türkiye'de olmadığını söylediler. Bizler de 35-50 TL arası olan ilaçlardan alıp, ilaçlıyoruz ancak çaresi olmuyor" dedi.



"Günlerdir uyuyamıyoruz"

En son 2 gün önce öldürdüğünü, eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı evde korkudan uyuyamadıklarını söyleyen Gürpınar, "Özellikle akşamları çok tedirgin oluyoruz. Kapıları, pencereleri açamıyoruz. O yüzden hem sıcaktan hem de korkudan uyuyamıyoruz. Canlı yakaladığımız 'sarı Ömer' isimli bu örümceği kavanoza koyduk. İki parça et attık, eti parçalayarak yedi. Ben şimdiye kadar 5 adet yakaladım, komşularımız da yakalıyorlar. Binaya ne kadar ilaçlı önlem alsak da buna rağmen her gece yakalıyoruz, ilaç fayda etmiyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.