Ev eşyası yüklü kamyon alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nden ev eşyası yüklenen 38 DE 902 plakalı kamyon, Erkilet Bulvarı Huzurevi önünde aniden alev aldı. Alevleri fark ederek kamyonu yolun sağına çeken sürücü İsa D., itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmesi için yolda trafiği tek şeride düşürdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında yangın söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığını bildirdi.

İHA