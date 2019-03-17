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Ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişiyi yaptığı titiz çalışma ile yakaladı.

Ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 hırsızlık olayına karışan Metin K. (27), ve Mehmet A.'yı (20) yakalamak için çalışma başlattı. Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Metin K. ve Mehmet A., adliyeye sevk edildi.
 
Hırsızlara göz açtırılmıyor
Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar ile kentte yaşanan hırsızlık oranlarını yüksek oranda azalttı. Ayrıca ekipler, yaşanan hırsızlık olaylarına karışan şüpheli şahısları kısa süre içerisinde yakalayarak adalete teslim ediyor.
 

İHA

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