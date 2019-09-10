Evde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Havalandırma boşluğundan yayılan dumanda bütün binayı sardı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.



Yangının söndürülmesinin ardından kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



