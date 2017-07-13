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Evden uzaklaştırma cezası bittiği gün eşini öldürdü

 Kayseri'de dün gece saatlerinde pompalı tüfekle eşini öldüren şahsın, evden uzaklaştırma kararının yeni bittiği öğrenildi.

Evden uzaklaştırma cezası bittiği gün eşini öldürdü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, evden uzaklaştırma cezası bulunan A.P. (35), tartıştığı eşi M.P.'ye (31) tüfekle ateş etmiş, ağır yaralanan M.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.P.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

M.P.'nin daha önceden şiddet gördüğü gerekçesiyle A.P.'den şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. 1 ay evden uzaklaştırma cezası alan A.P.'nin, cezanın bittiği gün eve gelerek eşi M.P.'yi öldürdüğü öğrenildi.
İHA
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