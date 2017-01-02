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Evin çatısında yakalanan firari FETÖ mensubu işadamı tutuklandı

Kayseri'de oturduğu apartmanın çatı katında kıskıvrak yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı. 

Evin çatısında yakalanan firari FETÖ mensubu işadamı tutuklandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Battalgazi Eğitim Kurumları ve İtimat Güvenliğin Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih S., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı akşamı oturduğu binanın çatı katında yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Fatih S., mahkemeye sevk edildi. FETÖ'nün Kayseri mütevelli heyetinde de olduğu öğrenilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKayseriEğitim Kurumları
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