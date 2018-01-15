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EVİN TAVAN ALÇISI ÇÖKTÜ: 3 YARALI

Kayseri’de bir evin tavan alçısı, oynayan çocukların üzerine çöktü. Olayda, 3 çocuk hafif şekilde yaralandı.

EVİN TAVAN ALÇISI ÇÖKTÜ: 3 YARALI
dinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'nde üzerinde bulunan bir binanın son katında bulunan bir dairede meydana gelen olayda, evin tavan alçısı bir anda çöktü. Bu sırada, yerde oynayan 3 çocuk, dökülen alçıların altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan çocuklara müdahale etti. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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