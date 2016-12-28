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Evinde ölü bulundu

Kayseri'de yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Y.Y.'nin (56) evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girince Y.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde inceleme yaptı. Y.Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
 
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