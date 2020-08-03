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Evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, ilçeye bağlı Fenese Yukarı Mahalle’de bulunan K.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 156 adet kök hint keneviri, hassas terazi, hint kenevirini uyuşturucu madde olarak içmeye hazır hale getirecek malzemeler ele geçirildi. Yüzevler Mahallesi’nde bulunan V.D. isimli şahsın ikametinin bahçesinde ise 90 kök hint keneviri ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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