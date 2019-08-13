Evlatlık olduğunu öğrenince üvey annesini öldürdü ve intihar etti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, evlatlık olduğunu öğrenince üvey annesini tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.

13 Ağustos 2019 Salı 14:59