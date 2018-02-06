EVLERİ YANAN AİLE KIŞ GÜNÜ SOKAKTA KALDI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında oğlunun ve komşularının yardımıyla son anda kurtulan Ayfer Doğanbek, eşyalarının büyük bir bölümünün yandığını ve kirada oturdukları evinde kullanılamaz hale geldiğini söyledi.Yangından kurtardıkları eşyalar ve bir çocuğu ile birlikte sokakta kalan Ayfer Doğanbek, "Ben yatıyordum. Sobadan ateş sıçramış. Ben içeride yanmak üzereyken çocuklar yetişti. Birkaç kişi daha yetişti ve beni dışarı çıkardılar. Yangında içeride küçük tüp vardı onlar parladı. Eşyalarımızın bütünü yandı. Kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalıştık" diyerek olayı anlattı.Doğanbek, "Hayırsever insanlarımıza seslenmek istiyorum. Bize yardım elini uzatsınlar. Eşimden 18 yıl önce boşandım. Üç tane yavrumla hayat mücadelesi verdim. Artık yoruldum. Bu saatten sonra da dayanacak pek fazla gücüm kalmadı" dedi.Psikiyatri hastası olduğunu ve bu nedenle çalışamadığını söyleyen Doğanbek, komşuların yardımları ile kirayı ödediklerini ve geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, "Duyarlı vatandaşlardan yardım eli uzatılmasını bekliyorum. Tek göz bir oda da olsa biz razıyız. Bir oda da olsa kendimizin olsun istiyoruz. Bu çocukların da artık yüzünün gülmesini istiyorum. Kiradan yorulduk artık. Zamanımız hep çile çekmekle kötü günlerle geçti. Hep zorluklarla mücadele ediyoruz. Çocuğumun biri cezaevinde, 5 ay sonra çıkacak ve çıkar çıkmaz askere gidecek. Bir tanesi zihin sel engelli ve babasının yanında, bir diğer oğlum da yaşadığımız zorluklar nedeniyle okuyamadı. Yoruldum artık ben de rahatsızım. Duyarlı vatandaşlarımız bize yardım elini uzatsınlar. Bize sahip çıkacak, destek çıkacak Allah’tan başka kimsemiz yok" dedi.