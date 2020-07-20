Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fabrika atıkları yandı, gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir araziye atılan fabrika atıklarının yanması sonucu çıkan yoğun duman, gökyüzünü siyaha kapladı.

Fabrika atıkları yandı, gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Dere Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda, araziye atılan fabrika atıkları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yanan plastik maddelerden dolayı çıkan iste, gökyüzünü siyaha boyadı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFabrika AtıklarıYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.