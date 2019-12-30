Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fabrikada zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada işçiler akşam yemeğinde kıymalı-patatesli ve mercimek çorbası yedi. Akşam yemeğinden bir süre sonra işçilerden bazılarında bulantı ve mide ağrısı oldu. 12 işçi fabrikaya sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFabrikaAkşam YemeğiGıda Zehirlenmesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.