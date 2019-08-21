Faciadan ucuz kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Gazi Osman Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada alt geçitten geçen 33 BMJ 04 plakalı tırda yüklü bulunan konteynır köprüye takılarak, arkasında seyreden 50 AAU 351 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilin kaputu ezilirken, araçta bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Kazanın ardından araç içerisindeki 2 kişi neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, tırdan düşen konteynır çekici ile kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

