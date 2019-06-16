Faturasız 2 Bin Litre Otogaz Ve Bin 500 Litre Mazot Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin EPDK ile ortaklaşa kent merkezinde 2 petrol istasyonuna operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde 2 bin litre otogaz ve bin 500 litre mazotun faturasız olduğu vergi memurları ile tespit edildi. petrol istasyonlarına yüklü miktarlarda idari cezalar uygulandı.



Polis ekiplerinin markersız kaçak akaryakıt ve 10 numara tabir edilen yağ ve vergisiz akaryakıt satmak sureti ile haksız kazanç elde eden akaryakıt istasyonları ile ilgili denetimlerinin artarak devam edeceği bildirildi.

