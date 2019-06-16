Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Faturasız 2 Bin Litre Otogaz Ve Bin 500 Litre Mazot Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda faturasız 2 bin litre otogaz ve bin 500 litre mazot ele geçirildi.

Faturasız 2 Bin Litre Otogaz Ve Bin 500 Litre Mazot Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin EPDK ile ortaklaşa kent merkezinde 2 petrol istasyonuna operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde 2 bin litre otogaz ve bin 500 litre mazotun faturasız olduğu vergi memurları ile tespit edildi. petrol istasyonlarına yüklü miktarlarda idari cezalar uygulandı.

Polis ekiplerinin markersız kaçak akaryakıt ve 10 numara tabir edilen yağ ve vergisiz akaryakıt satmak sureti ile haksız kazanç elde eden akaryakıt istasyonları ile ilgili denetimlerinin artarak devam edeceği bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişFaturasız MazotOTOGAZKaçakçılık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.