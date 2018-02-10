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FECİ KAZA: 9 ÖLÜ, 7 YARALI

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

FECİ KAZA: 9 ÖLÜ, 7 YARALI
Alınan bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 P 9627 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Minibüste bulunanların Ankara'dan yola çıktıkları öğrenilirken minibüs kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.





Fotoğraf:İHA-AA
 

İHA

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