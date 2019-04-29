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Feci kaza güvelik kamerasına takıldı

Kayseri'de meydana gelen ve 2 kişinin ağır yaralandığı feci kaza bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Edinilen bilgiye göre Yavuz Selim Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 UN 289 plakalı araç ile 46 AAK 843 ve 01 VV 566 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan G.Ö.(21) ve H.D.(28) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. 
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı 
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kırmızı ışığın yanmasıyla duran otomobil, yeliş ışığın yanmasının ardından sağa dönmeye çalışıyor. En sağ şeritten hızlıca gelen diğer otomobil ise manevra yapan otomobile çarpıyor. Kaza sonrasında ise diğer şoförler yardıma koşuyor. 


 

İHA

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