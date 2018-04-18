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FETÖ "ASKERİ MAHREM YAPILANMASI’ OPERASYONU

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 11'i daha adliyeye sevk edildi.

FETÖ "ASKERİ MAHREM YAPILANMASI’ OPERASYONU
Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 11'i daha adliyeye gönderildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 17'si muvazzaf astsubay 28 kişiye yönelik Kayseri merkezli Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 11'inin daha Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9 muvazzaf asker mahkemece tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Örgütün askeri personelden sorumlu sözde mahrem imamı olarak görev yapan sivillerin "öğretmen", bu kişilerin irtibatlı olduğu astsubayların ise "öğrenci" diye tanımlandığı yapılanmaya yönelik operasyonda, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA
 
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