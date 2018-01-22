FETÖ'CÜ 2 ASKERİ PERSONEL TESLİM OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduklarını itiraf ederek görev yaptıkları Samsun ve Kayseri'de teslim olan 2 askeri personel, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a götürüldü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:05