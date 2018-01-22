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FETÖ'CÜ 2 ASKERİ PERSONEL TESLİM OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduklarını itiraf ederek görev yaptıkları Samsun ve Kayseri'de teslim olan 2 askeri personel, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a götürüldü.

FETÖ'CÜ 2 ASKERİ PERSONEL TESLİM OLDU
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından daha önce Erzincan'da görev yaptıkları belirlenen, Samsun'da askerlik şubesinde görevli teğmen S.İ ile Kayseri'de görevli astsubay F.Ş, bağlı bulundukları illerin savcılığı ile terörle mücadele şubesine teslim oldu.

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden S.İ. ile F.S'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri ve itirafçı olmak için emniyete ve savcılığa başvurdukları belirtildi.

S.İ. ve F.S, suç tarihinde görev yaptıkları, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'daki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

İfadelerinde FETÖ üyesi olduklarını itiraf eden zanlıların, örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdikleri öğrenildi.

Astsubay F.Ş'nin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği, teğmen S.İ'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
AA
 
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