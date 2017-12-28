FETÖ Davası dosyalarında karar çıkmaya başladı

İşadamları davasında dosyalar tefrik edilmişti

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KAYSO eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Şükrü Boydak’ın kızı Elif Bozdağ’ın aralarında bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat Süleyman Gürkök(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Tefrik edilen dosya sonrası sanık T.K.'nın, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek dosyada yargılanmaya başladı. 316 sayfalık iddianamede 41 yaşındaki ev hanımı tutuksuz sanık T.K.’nın gizli tanık ifadelerinde örgütün sözü geçen ablası olduğu iddia ediliyordu.



“Ablalığın ne olduğunu da bilmiyorum”

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık T.K. önceki savunmalarında ''Benim FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur, bu örgütü lanetliyorum, ben ev hanımıyım, eşim de iş adamıdır. Bana iftira atılmış, ben kesinlikle ablalık yapmadım, ablalığın ne olduğunu da bilmiyorum, hiç bir yere yardımda bulunmadım” diye konuşmuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık T.K. hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

İHA

