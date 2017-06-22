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FETÖ'den 7 sanığa beraat

Kayseri'de KHK ile FETÖ'den kapatılan bir Fizik Tedavi Merkezinin hisse ortaklarının aralarında olduğu 2'si tutuklu 7 sanık mahkemece beraat etti. Bu karar, duruşma salonunda sanık yakınları tarafından alkışlandı. 

FETÖ'den 7 sanığa beraat
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar D.B. ile N.Ö. ve tutuksuz sanıklar G.E., S.B., C.Ü., M.F. ile Ş.F. hazır bulundu.
10 Ekim 2016'da Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda, kapatılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi yöneticileri ve hisse ortakları olan 2'si tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı.
Tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar D.B. ile N.Ö. ve tutuksuz sanıklar G.E., S.B., C.Ü., M.F. ile Ş.F.'ye beraat kararı verdi. Beraat eden tutuklu iki sanık tahliye olurken, bu karar duruşma salonunda sanık yakınları tarafından alkışlandı.
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