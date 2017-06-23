Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ'den aranan 1 kişi tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık 1 yıldır aranan ve polis ekiplerince yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'den aranan 1 kişi tutuklandı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Temmuz 2016'dan beri yakalama kararı çıkarılan B.P.(37) Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yakalandı.
Şüpheli B.P. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.