FETÖ'den aranan 1 kişi tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Temmuz 2016'dan beri yakalama kararı çıkarılan B.P.(37) Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yakalandı.
Şüpheli B.P. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Şüpheli B.P. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İHA