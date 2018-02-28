FETÖ'DEN ARANAN BİNBAŞI KAYSERİ'DE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ordudan ihraç edilen binbaşı E.K.'nın Kayseri'de saklandığı yönünde bilgi alınca harekete geçti. Ekipler düzenlediği operasyonla E.K.'yı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan E.K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İHA
Gözaltına alınan E.K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İHA