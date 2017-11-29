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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri polisi FETÖ'den aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü Y.U.'yu, 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı.

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz hani darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 4. sınıf emniyet müdürü Y.U.'nun Kayseri'de bulunduğu tespit etti. Y.U.'yu yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından Y.U.'yu yakaladı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Y.U., adliyeye sevk edildi. Y.U., sağlık kontrolü çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çekmeye doyamadın mı? Şimdi tekmeyi koyacam' diye tehdit etti.

İHA

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