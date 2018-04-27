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FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM şube ekiplerinin yaptığı operasyonda FETÖ terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock, Eagle ve Kakao programlarını kullanan 5 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan ve daha önce yapılan Melikşah Operasyonunda şüpheli sıfatı ile haklarında yapılan işlemlerin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şahıslarla ilgili olarak Bylock, Eagle ve Kakao kullanıcısı oldukları belirlenen 7 kişi ve Bylock kullanan bir avukat hakkında gözaltı kararı alındı. 
Kararın alınmasından sonra yapılan operasyonda M.U., G.Ö., K.S., A.K. ve A.S.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, firarda olan 3 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. 
Gözaltına alınan 5 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

İHA

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