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FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Kayseri ve Çorum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen, eczacı ve laborantın da aralarında bulunduğu 4 kişi Kayseri'de, 1 kişi de Çorum'da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltında bulunan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan İ.B.A., B.K. ve S.G. tutuklanırken, N.D. ve K.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İHA

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