FETÖ'DEN İŞ BAŞVURUSU "TALİMATNAMESİ"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite sorumlusu olduğu değerlendirilen "Eren" kod adlı V.C'nin telefonunda yüklü ByLock programındaki yazışmaların içerik çözümlemesinde önemli bilgilere ulaşıldı.ByLock'ta örgüt üyeleri arasında 6 Ocak 2016'da paylaşıldığı belirlenen ve FETÖ'nün kamu kurumlarında iş başvurusu yapacak üyelerinin açığa çıkmaması için hazırlandığı değerlendirilen 14 maddelik talimatname "lisans ve ön lisans başvurularında dikkat edilmesi gerekenler" başlığını taşıyor."Başvurudan dolayı kimsenin elenmemesi temennisiyle" sözüyle başlayan talimatnamenin ilk maddesi, müracaatta bulunacak adayın işlemlerini örgüt sorumlularının gözetiminde yapması gerektiği şeklinde yorumlanan "başvurunun (emm/imm) beraber yapılması" ifadesinden oluşuyor.Talimatnamenin diğer maddeleri ise şöyle:"- Başvuru kılavuzunu önce biz, sonra adayın okuması- Başvuru öncesinde Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya temizliğinin yapılması ve kapatılması- Kuruma vereceği e-posta ve telefon numarasının temiz olması- E-posta adresi temiz değilse bundan sonra kullanacağı düzgün bir adres (isim soyadı içeren) alması- Telefonu temiz değilse yeni bir hat almalı, bizimle buradan konuşmamalı ya da annesi, babası ve kardeşlerinden birinin numarasını vermesi. Kurum telefonuyla bizimle irtibat kuracağı için telefonun aktif olması önemli. Anne, baba, kardeş numarası verilecekse, aile ferdinin bizimle irtibatlı olmaması önemli- Adayın ya da ailesinin gazete dergi abonelikleri varsa iptal edilmeli- Adayın üzerine kira, fatura, kontrat varsa iptal edilmeli- Adres bilgisine kesinlikle hizmet evi ya da yurdun adresi yazılmamalı, ikametgahı hizmet müessesesinde ise ailesinin yanına alınmalı- Başvuruları hizmete ait dershane, yurt, pansiyon ve hizmette vazifeli kişilerin kullandığı Wi-Fi cihazına bağlı yerlerden yapılmaması- Müracaatlar internet kafelerden yapılmalı- Aynı internet kafeden birden fazla başvuru olmamalı. Aynı gün olmamak şartıyla aynı internet kafeden maksimum 2 başvuru yapalım- Başvuru sonrasında kurumun verdiği şifre unutulmamalı. Bu şifreyle başvuru tarihleri arasında güncelleme yapılabilmekte."Talimatnamenin son maddesinde ise MİT Başkanlığına gönderme yapılarak, "Tüm başvurularda incelemenin Yenimahalle tarafından yapıldığı unutulmamalı, masa başında adam kaybedilmemeli." ifadeleri dikkati çekiyor.