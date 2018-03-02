FETÖ hastanesinde çalışan doktora 8 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 71 iş adamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf S.S. (66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.G.’nin (47) davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Tefrik edilen dosya sonrası Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.K. (49) ve avukatı hazır bulundu. 49 yaşındaki tutuklu sanık H.K. savunmasında, “Nijerya'daki açılan hastanenin ortağı değilim. Ancak kuruluş aşamasında para karşılığı çalıştım. Ben özel hastane kurmada tecrübeliyim, oradan cazip teklif geldi. Ben de gidip çalıştım. Ödemeyi bana elden yaptılar. Bir yıl çalıştım, sonrasında döndüm. 17-25 Aralıktan sonra Bank Asya’ya özel bir kast olmaksızın küçük miktarlı paralar yatırmıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 557 gündür tutuklu olan sanık H.K.'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. Yargıtay ve istinaf süreci sonunda karar onanınca sanığın cezası infaz edilecek.