FETÖ'NÜN ÜYELERİNE TALİMATI BYLOCK YAZIŞMALARINDA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu O.A'nın telefonunda yüklü gizli haberleşme programı ByLock programındaki yazışmaların içerik çözümlemesinde önemli bilgilere ulaşıldı.

ByLock'ta örgüt üyeleri arasında 17 Ocak 2016'da paylaşıldığı belirlenen ve FETÖ mensuplarının polisin ev araması esnasında dikkat etmeleri gereken hususlara yer verilen 12 maddelik talimatname, "aramada dikkat edilecek hususlar" başlığını taşıyor.

"Savcı aramada yoksa polis, muhtar, aza veya komşulardan en az iki kişi bulundurmak zorunda" ifadesiyle başlayan talimatnamenin birinci maddesinde, bunları ev sahiplerinin değil, polisin ayarlayacağı ve ev sahiplerinin kesinlikle komşu çağırmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Talimatnamenin diğer maddeleri ise şöyle:

" - Polis, makul bir süre avukatın gelmesini beklemeli. Avukat gelecekse hemen aramaya başlayamaz. Makul bir süre beklemek zorunda.

- Eve giren polislerden mutlaka polis kimliklerini ibraz etmeleri istenmeli.

- Baştan polislere şu söylenmeli: Evime giren her polis arama tutanağını imzalamak zorunda, arama tutanağını imzalamayacak olan polis evime girmesin.

- Arama kararı mutlaka kontrol edilmeli. İsim, adres ve kapı numarasına kadar doğru olmalı, yoksa hükümsüzdür.

- Evde yapılacak aramada tüm arama ev sahibinin nezaretinde olmalı. Polisler kafalarına göre odalara dağılmamalı. Polisler salona alınıp bilahare sırayla ev sahibinin nezaretinde arama yapılmalı.

- Polis eve galoşla falan girmedi ise arama sonunda herhangi bir zarar ziyan var mı diye sorulduğunda, bu soruya evet zarar ziyanımız var, polis eve ayakkabı ile girerek evi ve halıları pisletti. Bu evde namaz kılınmaktadır. Evimde zarar oluşmuştur diye cevap verilmeli.

- Bilgisayar, flaş vs alınırsa bunların evde imajının alınması lazım. Evde alınamıyor ise mutlaka orada mühürlenmeli.

- Evde polislerle sohbete vs girilmemeli. Polisler iyi davranıp ayak üstü ağızdan laf almak isteyebilir.

- Başsavcı ifade alırsa dik durulmalıdır. Sayın başsavcım vs gibi tazim (Saygı gösterme, ululama) ifade eden beyanlardan kaçınmalı ve ezilmemeli. Başsavcıya bile savcı bey diye hitap edilebilir. Sonuçta sivil insanlar, başsavcının memurları değil.

- Arama sonunda arama tutanağının bir sureti mutlaka talep edilmeli, normalde zaten verilmesi lazım.

- Tüm bu hususlarda bir eksiklik varsa arama tutanağı imzalanırken mutlaka şerh düşülmeli ve bu hususların yerine getirilmediği yazılmalı."