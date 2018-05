FETÖ önemli bir laboratuvar oldu

Hunat Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Abdullah İslam’ın Kur’an ziyafetiyle başlayan oturum, Vakıf Başkanı Osman Gerçek’in açılış konuşmasıyla başladı.

Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk’ün moderatörlüğünde başlayan birinci oturumun ilk konuşmacısı, ERÜ İİBF eski öğretim üyelerinden, 20. Dönem RP Milletvekili, emekli Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı oldu. ‘Hakikate Kısa Yoldan Gitmek’ ya da ‘Sağlıklı Düşünmenin Engelleri’ konusunda sunumda bulunan Prof. Kaldırımcı, hakikatin muhitine, zamana ve arayan insana göre değişebileceğini ifade ederek, herkesin hakikat diye ortaya koyduklarının da farklı olabileceğinin altını çizdi.

İnsanlar için uyumluluğun önemli olduğunu, bazen insanların istemeden de ‘itaat’ ve uyumluluğundan dolayı bir takım şeyleri yapabildiğini ifade eden Kaldırımcı, ülkemizde yaşanan ‘Fetö’ rezaletinin önemli bir laboratuvar olduğunu, bu yapının, bu kadar akıllı insanların gözü önünde nasıl bir terör örgütüne dönüştüğünü, bugün eleştiren insanların o gün için, hakikatin o kadar da yakınında olmadıklarını belirtti. Bu gün eleştiren insanların on sene önce nerede olduklarını vurgulayan Kaldırımcı, ‘demek ki on sene önceki aklımız, o gün için bu hakikati görebilecek olgunlukta değildi’ ifadelerini kullandı.

Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Işık da geçmişten günümüze Kayseri’nin İslami düşünce mimarlarından, kente değer katan 20 şahsiyet hakkında kısa bilgiler verdiler.

Oturumun son konuşmacısı olan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş de İslami medya tecrübesinin yüz yıl içindeki serancamını özetlemeye çalıştı. Günümüzde, sosyal medya ve internet oyunlarının, yazılı, sesli ve görüntülü medyadan daha fazla insanları yönlendirdiğini belirten Memiş, ülkemizde internet medyacılığının fırsatının kaçırıldığını, şu an da bunun sıkıntıları içinde boğulmakta olduğumuzu, bu duruma çözüm üretme konusunun kimse tarafından öncelenmediğini ifade etti.

Kurum Haberi