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FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Anayasal Düzene Karşı İşlene Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri sırada okuldan 3 kişinin üç kişinin uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada Bank Asya Bankasında Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda hesap artırımına giderek örgütü finans ettikleri gerekçesi ile yapılan eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
İHA


 
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