FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Anayasal Düzene Karşı İşlene Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri sırada okuldan 3 kişinin üç kişinin uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada Bank Asya Bankasında Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda hesap artırımına giderek örgütü finans ettikleri gerekçesi ile yapılan eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA





