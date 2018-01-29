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FETÖ OPERASYONU

Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullananlara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ OPERASYONU
 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullanan şahıslara yönelik 17 ilde toplam 23 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 16 kişiden E.G., F.M.E., N.Ö., D.A., S.S., H.A., Y.A. ve H.A. haklarında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
 
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