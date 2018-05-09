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FETÖ OPERASYONU

Kayseri'de polis ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda şahıs adliyeye çıkarıldı.

FETÖ OPERASYONU
Edinilen bilgiye göre Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı olan Bylock ve eagle programlarını kullandığı belirlenen A.Ş. ve A.H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 
Öte yandan adliyeye çıkarılan A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İHA

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