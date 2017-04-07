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FETÖ operasyonunda gözaltı kararı bulunan avukat yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan avukat, gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda gözaltı kararı bulunan avukat yakalandı
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Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 avukat için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda Kayseri Barosu avukatları Funda A., Ali Osman T. gözaltına alınırken, Bekir Sıddık Ç.'yi ise yakalama çalışmaları devam ediyordu.
Bekir Sıddık Ç., bu sabah gözaltına alınarak, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
 
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