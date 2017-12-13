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FETÖ sanığı 14 isim verdi, cezası 7 yıldan 3 yıla düştü

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve mahkemeye 14 şüphelinin ismini vererek etkin pişmanlıkta bulunan sanığın cezası 7 yıldan, 3 yıl 1 ay 15 güne düştü.

FETÖ sanığı 14 isim verdi, cezası 7 yıldan 3 yıla düştü
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Z.D. ile avukatı hazır bulundu.
150 gündür tutuklu olduğunu söyleyen sanık Z.D., mahkemede “Cezaevi şartları çok ağır, 10 kişilik koğuşta 20 kişi kalıyoruz. Detaylı bir şekilde yazılı savunmamı verdim. Dışarıda çocuklarım ve eşim mağdur, suçsuzum, beraatımı istiyorum” diye konuştu.
Cezası 7 yıldan 3 yıla düştü, tahliye oldu
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Z.D.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ilk olarak alt sınırdan olmak üzere 5 yıl, örgütün silahlı olması nedeniyle 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sürecinde 14 şüpheli ismi verdiği tespit edilmesi üzerine etkin pişmanlıktan faydalanan sanığın 7 yıl cezasının 3 yıl 1 ay 15 güne düşürülmesine karar verildi. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan sanık Z.D., tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
 

İHA

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