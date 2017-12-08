FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Ahmet Deniz ve Oğuzhan Şahin, tutuksuz yargılanan Kasım Çelebi Kaymaz ve Aytekin Bozkurt ile avukatları hazır bulundu.

Terör örgütünün haberleşme programı ByLock'u kullanarak örgüt üyeleri ile irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmeyen sanıklardan Deniz, arkadaşlarından görüp bir ay kullandığı programdan aleyhe hiçbir paylaşımda bulunmadığını savundu.

Diğer sanık Şahin de ByLock iddiasını kabul etmedi, Bank Asya'da bulunan hesabına ilişkin, üniversitede okuduğu dönemde kafede çalıştığını ve harçlıklarını yatırmak için burada hesap açtığını anlattı.

Çelebi ve Aytekin de haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 4 sanığı da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak Deniz ve Şahin'in tahliyelerine karar verdi.

Aynı mahkemede, tutuklu sanık Serkan Korkutan'ın da yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Nevşehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile dinlenen tanık M.T, Korkutan'ın örgütte "müdür yardımcısı" olduğunu öne sürdü.

Korkutan'ın, örgütün Amasya'nın Havza ilçesinde astsubaylardan sorumlu kişisi olduğunu, emrinde bulunan öğretmenler aracılığıyla üstten gelen emirleri bu kişilere ilettiklerini belirten M.T, örgütün "müdür"ünün ise "Abdullah" kod adlı kişi olduğunu iddia etti.

Sanık Korkutan ile Kayseri'de 2015 yılı eylül ya da ekim ayında havacı astsubaylardan sorumlu, ismini hatırlamadığı öğretmenin evinde buluştuklarını, güvenlikleri için kendisinin Kayseri'de çalışması talebini reddederek Nevşehir'e taşındığını dile getiren M.T, örgütün, emirlerini dinlemeyen mensuplarını "şefkat tokadı" ile korkuttuğunu da anlattı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

AA

