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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 5 sanık, 2 yıl 1 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, "mahrem imam" olduğu iddia edilen tutuklu sanık eski öğretmen Mahmut Tanrıverdi, tutuksuz sanıklar iş adamı Abdullah Eraslan ile Ahmet Özyıldırım ve Necla Özcan ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık eski emniyet müdürü Numan Akyay ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Tanrıverdi savunmasında, örgütün Diyarbakır'daki havacı askerlerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddiasını reddetti. Örgütün dershanelerinde çalıştığını, talimatla Bank Asya'ya para yatırmadığını belirten Tanrıverdi, tahliye ve beraatını istedi.

Sanıklardan Eraslan da etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını dile getirerek, "Pişmanlığımı dile getiriyorum. Mağdurum, affımı istiyorum." dedi.

Sanıklar Akyay, Özcan ve Özyıldırım da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Tanrıverdi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay, Akyay'a 7 yıl 6 ay, Özcan'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Eraslan'a 4 yıl 2 ay, Özyıldırım'a, 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.  Mahkeme, tutuklu sanık Tanrıverdi'nin mevcut durumunun devamına hükmetti. 

AA

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