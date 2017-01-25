FETÖ soruşturması: 2 asker gözaltına alındı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında açıkta bulunan yüzbaşı S.Y. ve teğmen M.T., Kayseri'de gözaltına alındı.
Ayrıca, Aksaray da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında da, eczacı K.A. ve kapanan Erciyes Üniversitesi'ne devredilen Melikşah Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan O.G.'de Kayseri polisi tarafından gözaltına alınarak, Aksaray'a gönderildi.
İHA
Ayrıca, Aksaray da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında da, eczacı K.A. ve kapanan Erciyes Üniversitesi'ne devredilen Melikşah Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan O.G.'de Kayseri polisi tarafından gözaltına alınarak, Aksaray'a gönderildi.
İHA