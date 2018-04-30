FETÖ şüphelisi çift Kayseri’de yakalandı

İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan S.D. ile kocası H.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyete götürüldü.
Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.
AA
İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan S.D. ile kocası H.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.