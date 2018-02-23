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FETÖ'YE FİNANS DESTEĞİ SAĞLAYAN ESNAFA OPERASYON: 8 GÖZALTI

Kayseri polisi, düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY'ye burs, himmet ve yardım adı altında maddi finans desteği sağlayan 8 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ'YE FİNANS DESTEĞİ SAĞLAYAN ESNAFA OPERASYON: 8 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda sohbet ve oturmalara katılan, örgüte himmet, burs, bağış ve yardım adı altında maddi finans desteği sağlayan A.A., E.O., E.B., H.V., H.Ö., M.A., M.T. ve M.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.


İHA

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