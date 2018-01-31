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FETÖ ZANLISI EVİNİ TAŞIRKEN YAKALANDI

Kayseri merkezli 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda firari konumunda olan bir zanlı evini taşıdığı sırada yakalandı. Başka bir operasyonda ise mahrem imamlık yapan karı-koca yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ ZANLISI EVİNİ TAŞIRKEN YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda firari durumunda bulunan R.T. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı R.T.’nin evini başka bir yere taşırken yapılan operasyon sonucunda yakalandığı öğrenildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütünün Kayseri yapılanmasında mahrem imamlık yapan ve aranan M.Y. ve eşi S.Y.’nin yakalanması için ayrı bir operasyon yaptığı öğrenildi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda örgüt üyesi olduklarına dair beyanları bulunan M.Y. ve S.Y. Nevşehir’de saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 3 zanlı hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

İHA
 
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