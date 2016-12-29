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FETÖ’cü iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’cü iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen 4 kişi hakkında gözaltı, 28 şüphelinin de ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılması kararı verdi.
Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda ele geçirilen bazı doküman ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
AA
 
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