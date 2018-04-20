FETÖ’den hapis cezası alan iş adamı tutuklandı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Nuh E. (53) ile avukatları hazır bulundu. Nuh E.'nin avukatları arasında ünlü akademisyen Prof. Dr. Ersan Şen de duruşmada hazır bulundu.

5 Eylül 2013’te İstanbul Fatih’de Asya Katılım Bankası’na ABD’de bir okula bağış olarak 242 bin 950 Amerikan Doları yatırdığı iddiasıyla yargılanan Nuh E., 1 Şubat’ta görülen mahkemenin ilk duruşmasında “Ben böyle bir havale yapmadım. Kayseri’de esnafım. Yapmış olduğum ticaret gereği bir çok katılım bankası ile çalışmaktayız. Bank Asya ile de katılım bankası olduğu için çalıştık. 2’si kız üçüz çocuğum var. 2011’de Amerika’da okudular. 2014’ün başında kızlarımı, 2015’in başında oğlumu okuldan aldım. 2013 yılı Ağustos ayında çocuklarımın eğitim gördüğü okulun yetkilileri Kayseri’de toplantı yaptı. Okulun ihtiyaçları için projeleri göstererek yardım talep ettiler. Onlar 50 bin dolar dedi ama indire indire 20 bin doları kabul ettim. 10 bin doları elden peşin verdim. 2013 yılı Eylül ayında gayrimenkul devir teslimi için İstanbul iline gitmiştim. 3 Eylül 2013’te ABD’deki okulun yöneticisi Cüneyt İllez aradı. Bana ‘Nuh bey 10 bin doları resmiyete dökelim. Orada bulunan bir Bank Asya’da bir dekont imzalayın’ dedi. Ben yolda olduğumu söylememe rağmen 5 dakikalık bir iş olduğunu söyleyip ısrar etti. Bankanın Fatih Şubesi’ne gittim. Cüneyt denilen şahıs ile konuşurken, telefonu bankanın müdürüne verdim. Kısa bir görüşme yaptılar. Müdür, bir dekonta imza atmamı söyledi. Boş olduğunu düşündüğüm bir dekonta imza attım, bana ne makbuz, ne yedek dekont verdiler” diye konuştu.

Kendisinin bankada o kadar parası olmadığını ifade eden Nuh E., “Hesaplarımda öyle bir aktarım da yok. Bir anlık gafletle imzaladım, kumpasa mı getirdiler, anlamadım. Bakmadan o dekonta imza attım. 27 Eylül 2013’te kızlarımın okuduğu okula 2 bin dolar hibe olarak gönderdiğim doğrudur. 2015 yılında beni Emniyete davet ettiklerinde o zaman soruşturma konusu olan 242 bin 950 dolardan, böyle bir paradan TL olarak haberim oldu. 2017 yılındaki soruşturmada ise dolar olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Nuh E. “Devletimin yanında yer aldım. Tüm bildiklerimi anlattım, ilk bilgi sahibi daha sonra şüpheli olarak ifade verdim, bildiğim isimleri söyledim. Bir hata yaptım, çocuklarımı okullarına gönderdim” dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Nuh E. ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan oy çokluğuyla 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verdi. Nuh E. duruşma salonunda bulunan Adliye polisi tarafından kelepçe takılarak götürüldü.