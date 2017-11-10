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FETÖ’den tutuklu öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün kendi aralarında haberleştikleri gizli iletişim ağı by lock programını GSM hattı ile birden fazla farklı cihazda kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ’den tutuklu öğretmene 7 yıl 6 ay hapis
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık G.A. ile avukatı hazır bulundu.
20 yıllık öğretmen olan tutuklu sanık G.A. mahkemede üzerine atılı suçlamaları reddederek, by lock adlı programı indirmediğini ve kullanmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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