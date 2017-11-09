FETÖ’den tutuklu üniversite öğrencilerine bylock cezaları

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek tek ayrı dosyalarda görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar G.S. ile B.T. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu kadın sanık G.S. bylock programını indirmediğini ve kullanmadığını iddia ederek beraatını istedi. Diğer tutuklu kadın sanık B.T. ise “12 yıldır aynı hattımı kullanırım. Teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o programı indirmedim, kullanmadım. Terör örgütünün hiçbir zaman içerisinde bulunmadım” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar G.S. ve B.T.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, tutuklu geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.

İHA