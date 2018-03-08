FETÖ’den yargılanan müftü beraat etti

TUTUKLANDI, SERBEST KALDI, GÖREVE İADE OLDU

Ardahan İl Müftüsü Aytekin Yılmaz, il müftüsü olmadan önce Kayseri'de İl Müftü Yardımcılığı görevini yürütürken FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği kapsamında faaliyet gösterdiği iddiasıyla 15 Ağustos 2016’da tutuklandı. Kayseri İl Müftülüğü'nün 18/08/2016 tarihli ve 2100 sayılı yazısına göre şüpheli Aytekin Yılmaz, Ardahan İl Müftüsü iken Diyanet İşleri Başkanlığının Başbakan Yardımcılığına hitaben 29/07/2016 tarihli ve 37422 sayılı yazıları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 137 ve 138. Maddeleri gereği görevinden uzaklaştırılmasının istenildiği yine Diyanet İşleri Başkanlığının Ardahan Valiliğine hitaben 29/07/2016 tarihli ve 37451 sayılı yazısı ile Ardahan Müftüsü Aytekin Yılmaz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137 ve 138. Maddeleri gereği görevden uzaklaştırıldı. Yılmaz, yaklaşık 3 ay sonra 2 Kasım 2016’da FETÖ soruşturması çerçevesinde görevine yeniden iade edilmişti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Aytekin Yılmaz ile avukatı hazır bulundu.

3 tanığın dinlendiği davada sanık Yılmaz, “55 yaşındayım, lanet olası terör örgütü ile yolum hiçbir zaman kesişmedi. Yüce mahkemenizden beraatımı istiyorum” dedi. Yılmaz’a evinde yapılan aramalarda, oy pusulaları arkasında sırasıyla ‘Amacım 1-polis, 2-komser yrd, 3-komser, 4-başkomser, 5-müdür, 6-mit’ yazılı birbirine bantlanmış kağıtlar soruldu. Yılmaz, çocuğunun polis olmak istediğini ve onun yazdığı notlar olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık hakkında ortaya atılan iddialara itibar etmeyerek, Aytekin Yılmaz’ın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

İKİ SANIĞA FETÖ'DEN HAPİS CEZALARI

Ayrıca aynı mahkemede başka dosyalarda yargılanan tutuksuz sanık polis N.Ş. 'silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay, by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sağlık çalışanı M.Y. ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay hapis cezaları aldılar.

İHA