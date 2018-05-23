FETÖ’nün mahrem imamı sanığa 8 yıl ay hapis Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem imamı yapılanmasında olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan inşaat mühendisi sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

10 Mayıs 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde yapılan operasyonda mahrem imamları olduğu gerekçesiyle Kayseri’de 46 kişi gözaltına alınmıştı. Adliye sevk edilen 46 kişiden 26’sı tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Kayseri’de tutuklanan 26 sanıktan olan O.E. hakkında yargılandığı mahkemece karar çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık O.E. ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.E.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.